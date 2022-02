Index: opnieuw meeste politieke affaires bij het CDA in 2021

Het CDA voert opnieuw de Politieke Integriteitsindex (PII) aan van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Elf van de 52 politiek beladen affaires die in 2021 zijn geregistreerd, worden toegeschreven aan de christendemocraten. In 2020 telde het CDA ook al de meeste kwesties volgens de index, wat vooral door schandalen in Limburg kwam. Vorig jaar speelden onder meer twee affaires rond partijleider Wopke Hoekstra.

De PII, gepubliceerd in De Volkskrant, heeft het ‘schaatsincident’ in Thialf als affaire opgeschreven. In februari vorig jaar schaatste Hoekstra samen met schaatser Sven Kramer een rondje op de bekende ijsbaan, terwijl amateursport binnen wegens corona niet was toegestaan. De naam van Hoekstra kwam ook naar voren in de Pandora Papers: de CDA-leider had in een bedrijf van een vriend geïnvesteerd via een brievenbusmaatschappij, voordat hij minister was.

Tussen 2013 en 2020 stond de VVD steeds bovenaan de lijst van emeritus-hoogleraar Leo Huberts (VU), hoogleraar bedrijfsethiek Muel Kaptijn (Erasmus) en onderzoeksjournalist Bart de Koning. Vorig jaar kende de liberale partij negen affaires.

De onderzoekers registreerden tien kwesties rond ongewenste omgangsvormen. D66’er Sidney Smeets moest vlak na zijn beëdiging als Kamerlid alweer opstappen na beschuldigingen van ongepast gedrag. Hij werd van ongepaste seksuele avances richting minderjarige jongens beticht. D66 kende vorig jaar in totaal vier affaires. Dion Graus kwam in opspraak na beschuldigingen van ongepast gedrag en seksuele uitbuiting. Een aangifte tegen het PVV-Kamerlid is later geseponeerd.

In de publicatie is ook specifiek aandacht voor Forum voor Democratie, dat er een “bewuste strategie” van maakt om regels te overtreden. “Als populistische politici zoals Thierry Baudet openlijk en bewust lak hebben aan regels, dan tast dat de geloofwaardigheid van de rechtsstaat en het openbaar bestuur aan.” Daarnaast wordt opgemerkt dat zowel de PVV als FVD “weigeren uit te leggen waar zij hun campagnes van betalen”.