Inspectie justitie wil meer onderzoek kunnen doen naar politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil meer bevoegdheid om binnen de politie te kunnen kijken hoe het eraan toegaat op de werkvloer. Nu ziet de inspectie alleen toe op de taakuitvoering. Ze kan niet kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop de politie zelf intern met discriminatie omgaat. Dit zei inspecteur-generaal Henk Korvinus tegen een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer die onderzoek doet naar discriminatie.

Polarisatie

Volgens Korvinus is dat wel belangrijk, omdat interne kwesties uiteindelijk ook de manier raken waarop de tienduizenden politieagenten dagelijks hun werk doen. De inspecteur wil graag onderzoek doen naar polarisatie binnen de politieorganisatie. “De politie is voor een belangrijk deel een afspiegeling van de samenleving waar dit fenomeen ook speelt.”

Het gaat in de ogen van de inspecteur niet alleen om discriminatie, maar ook om zaken als coronabeleid en vaccinaties. Polarisatie is er volgens hem op allerlei onderwerpen. Binnen de politie en in de samenleving. Helaas wordt de politie vaak ervaren als tegenstander. Dat doet iets met politiemensen en de manier waarop zij aan hun werk inhoud kunnen geven. De leiding moet daar oog voor hebben. Korvinus denkt dat debriefings helpen om ervoor te zorgen dat je als agent “weer neutraal omgaat met burgers en met elkaar”.

Mensenwerk

Ook plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer hamerde op het belang van deze bijeenkomsten waar agenten na incidenten stoom kunnen afblazen en kunnen terugkijken met hun leidinggevende wat er is gebeurd. Het blijft volgens haar mensenwerk. Als iets snel besproken wordt, helpt dat om een gedragsverandering in gang te zetten. Een snelle en open reflectie moet ook voorkomen dat iets jarenlang onder de radar doorgaat en vervormt zodat je vervolgens schrikt als je uitingen ziet.

Volgens Huyzer moet daarvoor wel meer ruimte komen. Ze pleit voor meer leidinggevenden die op kleine teams zitten in plaats van een basiseenheid met soms wel 200 man om directer te kunnen bijsturen. De afgelopen jaren zijn veel leidinggevenden juist weggestreept en “daar betalen we nu de prijs voor”.

Huyzer vindt dat er stappen zijn gemaakt bij de politie om etnisch profileren, waarbij meer wordt opgetreden tegen mensen met een andere nationaliteit of kleur, tegen te gaan. Bewustwording en normstelling krijgen steeds meer aandacht binnen de organisatie, benadrukte ze. Korvinus vraagt zich af of de normen helder genoeg zijn en dat duidelijker moet worden wat er gebeurt als agenten de norm overschrijden.

De Eerste Kamer onderzoekt de kloof tussen wetgeving tegen discriminatie en hoe dat in de praktijk uitpakt.