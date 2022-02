IS-vrouwen aangekomen in Nederland, maandag voorgeleid

De vijf vrouwelijke Syriëgangers die met hun elf kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, zijn in Nederland aangekomen. Ze worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Dit zegt advocaat André Seebregts, advocaat van vier van de vrouwen, en wordt bevestigd door een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Na aankomst in Nederland zijn de vrouwen aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De vrouwen en kinderen zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië. Ze verbleven daar volgens Seebregts onder erbarmelijke omstandigheden. Een kantoorgenoot van hem bezoekt de vrouwen vrijdag in de penitentiaire inrichting.

Nederland moest zich van de rechter inspannen om de vrouwen terug te halen, zodat ze in hier vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen.