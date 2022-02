Kuipers: vakantie niet belangrijkste reden voor jongerenbooster

Niet de aanstaande wintersportvakanties, maar de gezondheid van jongeren is de belangrijkste weegfactor voor het al dan niet boosteren van jongeren, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). De Gezondheidsraad meldde vrijdag dat een booster voor jongeren tussen de 12 en de 17 jaar “zeer beperkte gezondheidswinst” oplevert. Maar het niet hebben van een booster, kan gevolgen hebben voor reizen naar het buitenland.

Zo krijgt men in sommige landen, zoals Duitsland, alleen nog een ‘groen vinkje’ voor het coronapaspoort bij volledige vaccinatie met booster, of na een pas doorgemaakte infectie. Nederlandse jongeren kunnen dan niet meer naar Duitsland, tenzij ze binnen de afgelopen 180 dagen een positieve coronatest hebben gehad bij de GGD.

Minister Kuipers komt nog niet met een reactie op het advies van de Gezondheidsraad. “Ik heb gewoon echt even de tijd nodig om het te bestuderen”, zei hij na de ministerraad. Hij vindt wel dat de keuze “allereerst op de gezondheidssituatie is gericht”. Toch zal het kabinet ook kijken naar “zeer veel andere factoren”. De eerdere versoepelingen, ondanks de oplopende cijfers, bewijzen volgens hem die insteek van het kabinet.

De Gezondheidsraad adviseert “maatwerk” voor de booster, bijvoorbeeld voor jongeren met een ernstige afweerstoornis. Of de booster ook ingezet moet worden om reizen mogelijk te maken, is niet aan de raad om te beslissen, zo stelt het orgaan. Wanneer Kuipers met zijn besluit komt is niet bekend.