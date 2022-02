Museum koopt Van Hoogstraten uit collectie Mountbattens

Het Dordrechts Museum heeft het Portret van Sir Norton Knatchbull uit 1667 door Samuel van Hoogstraten verworven, een van de leerlingen van Rembrandt. Het komt uit de collectie van de bekende Britse familie Mountbatten. “Het betreft een van de duurste, meest exclusieve en statige manieren om iemand te portretteren: levensgroot, staand en ten voeten uit”, aldus het museum.

Het is een de weinige levensgrote, staande portretten ten voeten uit van een Hollandse meester. Vergelijkbare portretten zijn die van Marten en Oopjen van Rembrandt in het Rijksmusum. Verder is de Van Hoogstraten van belang voor het museum omdat de kunstenaar (1627-1678) uit Dordrecht kwam.

Het portret van Norton Knatchbull werd vorig jaar in Londen geveild en komt uit het bezit van Patricia, 2nd Countess Mountbatten of Burma (1924-2017), een dochter van Lord Louis Mountbatten en een nicht van prins Philip. Haar man, Lord Brabourne, was een directe nazaat van Sir Norton Knatchbull.

Een kunsthandelaar kocht het op de veiling en bood het voor 280.000 euro aan het museum aan. Dat kon zelf 10.000 euro opbrengen, het overige geld kwam van verschillende kunstfondsen.

Het schilderij is na aankoop in het restauratieatelier van het Dordrechts Museum gerestaureerd.