Ome Willem gaat de politiek in: Edwin Rutten lijstduwer voor D66

Edwin Rutten gaat wellicht de politiek in. Het 79-jarige televisie-icoon, dat vooral bekend werd als Ome Willem uit het ooit erg populaire kinderprogramma De Film van Ome Willem, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor D66 in Den Haag. Dat betekent dat Rutten verkiesbaar is en een plek in de Haagse raad kan bemachtigen.

Dat maakt lijsttrekker Robert van Asten vrijdag bekend op de lokale radiozender Den Haag FM. “Het is prachtig dat een kinderheld als Edwin Rutten, iemand die we bijna allemaal nog wel van onze kinderjaren kennen, zich op deze manier wil blijven inzetten voor de volgende generaties”, aldus Van Asten.

Rutten maakte tussen 1974 en 1989 meer dan tweehonderd afleveringen van De Film van Ome Willem. Daarnaast is hij bekend als jazzmuzikant. Voor Omroep MAX maakte hij jarenlang het programma Jazz op Zes.

Het gebeurt vaker dat bekende Nederlanders zich aanmelden als lijstduwer in de gemeentepolitiek. Zo bemachtigde showbizzexpert en musicalproducent Albert Verlinde enkele jaren geleden een VVD-zetel in zijn woonplaats Vught.