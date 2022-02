Opnieuw minder treinen op HSL door uitval personeel

De NS laat omdat veel treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit vanwege een coronabesmetting ook dit weekend minder treinen rijden op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Per uur rijden er drie in plaats van vijf snelle Intercity’s, meldt een woordvoerder. Ook afgelopen weekend reden op verschillende plaatsen in het land minder treinen door problemen met het rooster.

De spoorvervoerder kampt al langere tijd met personeelsproblemen als gevolg van het hoge aantal besmettingen. Vanaf maandag schaalt de NS daarom structureel af en rijden er op trajecten waar nu zes treinen per uur rijden er nog vier. “We hopen dat dat stapsgewijs meer lucht geeft in de dienstregeling”, aldus de woordvoerder. “Je ziet overal dat het krapper wordt.”

Het spoorbedrijf hoopt ook reizigers meer duidelijkheid te geven, doordat zij straks van tevoren kunnen zien dat er minder treinen rijden. “Nu kan het incidenteel gebeuren dat er ineens ergens een trein niet meer rijdt omdat bijvoorbeeld een conducteur, machinist of monteur uitvalt. Of dat een dienst niet ingevuld kan worden om dat er geen planner is.”

Afgelopen weekend reden er daardoor minder treinen tussen Leiden en Dordrecht, Utrecht en Rotterdam, Nijmegen en Schiphol en Utrecht en Hoofddorp. Volgens de woordvoerder is het in het weekend sowieso moeilijker om de roosters rond te krijgen bij uitval, omdat er dan “verlof- en rustregels” gelden. “Dan vraag je dus al wat extra’s van mensen.”