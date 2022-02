Opvallende afwezigen bij Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen

De Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen kennen dit jaar een aantal opvallende afwezigen. Partijen SGP, PVV en JA21 ontbreken op 16 maart op het stembiljet. De SP, die na interne partijruzies aanvankelijk niet mee zou doen, staat wél op de lijst, evenals afsplitsing Socialisten 010 en nieuwkomer Forum voor Democratie. In totaal doen twintig partijen mee in de Maasstad, maakte het centraal stembureau vrijdag bekend.

De PVV verdwijnt na deze gemeenteraadsverkiezingen uit de Rotterdamse politiek. Het enige huidige raadslid, Maurice Meeuwissen, doet mee met een eigen lijst. FvD probeert dit keer zelf in de raad te komen, nadat de partij bij de vorige stembusgang een verbond had gesloten met Leefbaar Rotterdam (LR) en daardoor zelf geen zetels kreeg. De ChristenUnie doet zelfstandig mee aan de verkiezingen. De afgelopen vier jaar deelde de partij een fractie met de SGP.

Bij Leefbaar Rotterdam staat oud-wethouder en huidig Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) op plaats 21 als lijstduwer. Zijn partij doet zelf niet mee, maar steunt LR, dat met elf zetels veruit de grootste fractie is in de raad. De huidige coalitie in Rotterdam bestaat uit VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP.

Andere in het oog springende lijstduwers zijn oud-Feyenoordvoorzitter Jorien van den Herik en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen (beiden 50PLUS). Ook Henny van Schaik en Dries Mosch, beiden oud-raadsleden namens Leefbaar, zijn lijstduwers bij 50PLUS.

De centrale stembureaus bepalen in de 334 gemeentes waar straks gestemd wordt of de kandidatenlijsten geldig zijn. Ook stellen ze vast welk nummer elke lijst krijgt. Wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken bij de Raad van State. Die doet uiterlijk 14 februari uitspraak, waarna de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld. In Rotterdam werden alle lijsten goedgekeurd. Alleen bij de Lijst Meeuwissen werden drie kandidaten geschrapt, omdat de benodigde documenten ontbraken.