Piets blog: Februari nog wit?

Februari is begonnen met veel te hoge temperaturen. En deze te hoge temperaturen blijven het eerst ook nog wel even volhouden.

Volgende week woensdag bijvoorbeeld zullen in mijn verwachting van nu de maximumtemperaturen bij ons in Nederland oplopen naar rond 9 of 10 graden in het noorden en 10 en 11 graden elders. In het zuiden kan plaatselijk 12 graden worden bereikt. Normaal gelden op 9 februari in het noorden en oosten maximumtemperaturen van rond 5 graden. Elders rond 6 graden en in het zuiden regionaal bijna 6,5 graden.

De grote vraag die overblijft is: ‘Wordt het nog winter?’ Ik ben van mening dat er nog van alles kan gebeuren. Ik ga ervan uit dat het nog wit wordt deze maand en koning winter nog een visitekaartje zal afgeven. Ik blijf ook van mening dat de kans groot is dat het winterweer ons eerst vanuit het noorden zal bereiken. We wachten nog maar even af.