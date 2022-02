Veiligheidsberaad toch bijeen over ‘actualiteiten’

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag digitaal bijeen om “de actualiteiten” te bespreken, zegt een woordvoerder. Het ligt in de verwachting dat de burgemeesters onder andere bespreken hoe ze zullen omgaan met de aangekondigde, maar illegale heropening van de nachthoreca op 12 februari. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken praat maandag met ondernemers uit die sector.

De burgemeesters wilden de vrijwel wekelijkse bijeenkomst van het Veiligheidsberaad maandag eerst schrappen, maar besloten vrijdagmorgen om maandagavond toch een digitale vergadering te beleggen. Het kabinet kijkt op 15 februari opnieuw naar de coronaregels en wil voor die tijd nog niks aanpassen of veranderen. Dat betekent dat de nachthoreca volgende week zaterdag de deuren nog niet mag openen. Eerder sprak het Veiligheidsberaad af om de geldende coronaregels collectief te handhaven. Toen theaters vorige maand demonstratief openden, werd dat niet toegestaan.

Op maandag 14 februari moet er een besluit vallen over coronamaatregelen die gaan gelden met carnaval. Justitieminister Dilan Yesilgöz zei eerder dat carnaval anders zal zijn dan de mensen gewend zijn. Met name het 1,5 meter afstand houden is een lastige kwestie volgens Yesilgöz en de burgemeesters.

De burgemeesters van carnavalsgebieden overleggen deze weken met ondernemers en carnavalsverenigingen over het feest. Ze willen in elk geval voorkomen dat alle carnavalvierders naar de stad gaan waar het meeste is toegestaan. Het kabinet moet daarom een landelijk besluit over carnaval nemen, vindt het Veiligheidsberaad.