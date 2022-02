Ministerie bevestigt dood drie Nederlanders in Peru

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er drie Nederlanders zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Peru. De slachtoffers zijn twee jonge mannen van 18 en 19 jaar uit de regio Veluwe en een man van 30 uit Utrecht, aldus een woordvoerder van het ministerie. Meer informatie kon hij niet geven.

Peruaanse media meldden vrijdag dat het eenmotorige vliegtuigje, dat rondvluchten maakte voor toeristen, neer was gestort in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land, bij de wereldberoemde en eeuwenoude Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die op de grond zijn gemaakt, maar het best vanuit de lucht te zien zijn. Het toestel was nog maar net opgestegen toen het door nog onbekende oorzaak crashte en na een explosie uitbrandde.

Naast de drie Nederlanders zijn ook de andere inzittenden overleden, twee Chileense passagiers en de twee Peruaanse piloten.