Doen!, LEF en Zwarte Piet is Zwart doen gooi naar gemeenteraad

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart doen naast de gevestigde partijen ook opvallende lokale partijen mee.

De meeste wagen hun kans in Amsterdam. Onder de 26 deelnemende partijen in de hoofdstad is bijvoorbeeld De FeestPartij met als lijsttrekker ‘lachgaskoning’ Üresin Deniz, die namens grondlegger Johan Vlemmix opkomt voor de entertainmentsector. Vlemmix zelf doet met De FeestPartij mee in Eindhoven.

Oud-FVD-politicus Henk Otten, die bij Forum met slaande deuren vertrok, doet in Amsterdam mee met zijn Groep Otten (GO). Hij pleit voor het opdoeken van allerlei “overbodige bestuurlijke organen” en voor de gekozen burgemeester. Verder hebben drie partijen de krachten gebundeld en dingen samen mee als De Groenen Basis Piraten. De jongeren van LEF hopen ook op een plek in de Amsterdamse raad en daarnaast in de gemeenteraad van Den Haag.

In achttien gemeenten, waaronder Amersfoort, Urk en Tholen, staat de partij Jezus Leeft op de lijst, met maar één programmapunt: ‘Volg Jezus’. “Het gaat erom te regeren zoals Jezus het wil”, schrijft de partij op haar website.

Amersfoort krijgt ook een partij op het stembiljet die zich Zwarte Piet is Zwart noemt. Lijsttrekker Gimo Baram hoopt kiezers uit het rechtse spectrum te trekken, omdat PVV en FVD in de Keistad niet meedoen. Baram is zelf van Koerdische afkomst maar maakt zich sterk voor “het behoud van onze Nederlandse waarden en tradities”, zei hij onlangs in het AD.

Het stembiljet in Den Haag kent de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die zich onder meer keert tegen de coronamaatregelen en het invoeren van het 5G-telecomnetwerk. Deze activistische partij noemt de overheid een criminele organisatie en wil die niet meer via de belastingen financieren.

Utrecht kan stemmen op de kleurrijke straatmuzikant Marcello van der Wal, die altijd in korte broek loopt. Hij staat als enige kandidaat op een blanco lijst, zijn programmapunten zijn niet te achterhalen. In Hoorn doet Éénhoorn mee, een partij die naar eigen zeggen “wars is van Haagse toestanden”. De droogjes genaamde Partij voor de Inwoners in Noordwijk zet volgens haar website “de eigen burgers op de eerste plaats”, en Doen! uit dezelfde kustgemeente belooft “positieve politiek” te bedrijven met een lijst met alleen vrouwen.

Studenten en jongeren kunnen in verschillende gemeenten kiezen voor een partij die er special voor hen is: in Utrecht Student & Starter, in Groningen Student en Stad, in Delft Studenten Techniek in Politiek en in Leiden Studenten voor Leiden.