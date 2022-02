Het weer met Piet Paulusma: veel bewoking en harde windstoten

Vandaag is er veel bewolking met regen en lichte regen. Ook droge(re) perioden. Overdag hoge temperaturen van 8 tot 10 graden. Later vanmiddag komen vanuit het westen en noordwesten stormbuien. Kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. In de kustgebieden en in het Waddengebied een harde tot stormachtige wind.

Vanavond nog stormbuien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. De buienkans blijft vannacht voor het Waddengebied. Er zijn opklaringen en temperaturen tussen rond 3 tot 5 graden.

Maandag blijft het op een enkel buitje na droog. De zon is eerst regelmatig aanwezig. In de middag meer bewolking en overdag temperaturen rond 8 of 9 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. In de nacht droog, bewolkt en 3 of 4 graden. Dinsdag wordt een dag met dubbele cijfers van rond 10 tot 12 graden en het is meest bewolkt met her en der wat regen. Woensdag veel bewolking met soms wat regen en opnieuw een temperatuur van rond 10 tot 12 graden. Donderdag zon en een buitje en 8 of 9 graden. Vrijdag een winters buitje met sneeuw, hagel en de zon erbij. In de nacht grondvorst.

Verkeerswaarschuwing: Vandaag, vanavond en vannacht in de kustgebieden en IJsselmeergebied windstoten in kracht 7 of 8. In het Waddengebied in kracht 9 of 10! Landinwaarts in kracht 6 of 7.