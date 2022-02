Minder treinen maandag door personeelstekorten ProRail en NS

ProRail heeft maandag te weinig personeel bij de verkeersleidingspost in Utrecht en daardoor rijden die dag vanaf vroeg op de ochtend tot ongeveer 15.00 uur minder treinen op meerdere trajecten, twittert ProRail. Eerder werd gesproken over “vanaf 07.00 uur”, maar later voegde het bedrijf daaraan toe dat op enkele trajecten treinen ook al eerder dan 07.00 uur niet rijden. “En ook na 15.00 uur is er mogelijk nog wat hinder. Check de reisplanner goed voor actuele reisinformatie”, zo adviseert ProRail.

Eerder maakte de NS ook al bekend dat bekend dat vanaf maandag minder treinen rijden door personeelstekorten wegens corona. De komende weken wordt de dienstregeling daarom in stappen afgeschaald. Op 21 februari wil de NS alle aanpassingen hebben doorgevoerd. Vanaf die datum rijdt 85 procent van alle NS-treinen. Op trajecten waar vorige week nog zes treinen per uur reden, wordt afgeschaald naar vier. Op trajecten waar vier treinen per uur reden, worden dat er twee.

Door het tekort bij de verkeersleidingspost in Utrecht rijden maandag tussen 07.00 en 15.00 uur op de trajecten Eindhoven – Amsterdam, Den Haag – Amersfoort, Alphen aan den Rijn – Houten en Rotterdam – Arnhem minder treinen, zo meldt NS. De woordvoerster adviseert treinreizigers de reisplanner voor vertrek te raadplegen voor de actuele situatie.