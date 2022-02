Positieve reacties op politieactie in Rotterdam

Politiemensen hebben zondag in Rotterdam actie gevoerd omdat volgens de politiebonden het kabinet niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao. De agenten legden vier uur lang het werk neer en liepen een mars van de voet van de Willemsbrug naar de voet van de Erasmusbrug. De actie viel deels samen met een coronaprotest in Rotterdam.

“We hebben een half uur tot drie kwartier gelopen en kregen onderweg veel steun van mensen op straat en vanuit de gebouwen”, zegt Maarten Brink, projectleider van de politieactie. Ook de politiechef van Rotterdam, Fred Westerbeke, en locoburgemeester Vincent Karremans waren aanwezig. Zij lieten allebei weten de actie volledig te steunen, aldus Brink.

De voorzitters van de politiebonden gingen voorop in de stoet, waarin tientallen ME’ers meeliepen. Ze werden begeleid door tien ME-bussen en een aantal andere politieauto’s. Brink: “Ook voeren er twee politieboten mee. Aan het eind van de route werden we opgewacht door andere collega’s van de ME op de Kop van Zuid.”

Politiebonden ACP, NPB, Equipe en ANPV zijn zeer teleurgesteld in de uitkomst van een cao-gesprek dat zij vrijdag hadden met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen.