Regen en storm deren demonstranten bij bos VDL Nedcar niet

Enkele honderden mensen doen zondagmiddag mee met een demonstratie bij het bos naast VDL Nedcar in Born. Zij trotseren de barre weersomstandigheden. De demonstratie is bedoeld als steunbetuiging aan de bezetters van het bos. De politie heeft de doorgaande weg tussen Sittard en Susteren in verband met de demonstratie tussen 14.00 en 16.30 uur afgesloten. De deelnemers aan de demonstratie zijn uit het hele land afkomstig. Ze zijn onder meer met bussen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht naar Limburg gekomen.

De demonstranten spreken zich met spandoeken en leuzen uit tegen de voorgenomen kap van het bos. Die is volgens VDL, eigenaar van het bos, nodig om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken. De actievoerders zeggen niet tegen de autofabriek te zijn en zich solidair te voelen met de werknemers van VDL Nedcar. Maar volgens hen hoeft het bos niet gekapt te worden om uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken.

De demonstranten worden onder anderen toegesproken door een bezetter die al meer dan een week in een hangmat aan de rand van het bos naast de rijksweg verblijft. Ook zijn er toespraken van een klimaat- en een vakbondsactivist. De organisatie had de deelnemers aan de demonstratie in verband met corona gevraagd vooraf een zelftest te doen. Ook moet iedereen tijdens de demonstratie mondkapjes op en afstand houden.