RIVM registreert 80.946 positieve coronatesten

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 80.946 positieve coronatests geregistreerd. Het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt vermoedelijk hoger, want het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had de afgelopen dagen een achterstand. De systemen konden niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel waren.

Zaterdag werden (gecorrigeerd) 54.010 positieve tests geregistreerd.

Het zevendaags gemiddelde ligt zondag op 81.987 positieve testen.

Rotterdam telde in de afgelopen dag 5319 geregistreerde positieve tests en Amsterdam 4130. In Utrecht werden 2626 positieve test geregistreerd en in Den Haag 2149. Daarna volgt Nijmegen met 1153.

Het afgelopen etmaal werden er acht sterfgevallen doorgegeven. Dat zijn er drie minder dan zaterdag toen er (gecorrigeerd) elf sterfgevallen werden geregistreerd. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiƫnt is overleden door de infectie.