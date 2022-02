Aantal aangiftes gestolen e-bikes weer flink gestegen

Nederlanders hebben in 2021 weer meer aangifte gedaan bij de politie omdat hun e-bike is gestolen. Dat stelt de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) op basis van politiecijfers. Mensen maken daarentegen steeds minder melding van diefstal van gewone fietsen, vermoedelijk omdat zij het niet meer de moeite waard vinden om de politie daarover in te lichten.

De Nationale Politie registreerde vorig jaar 22.593 aangiftes van een gestolen e-bike. Dat is een kwart meer dan in 2020 en driekwart meer dan in 2019. In de meeste gevallen werden de elektrische fietsen op straat meegenomen. Ongeveer 1900 keer braken dieven in of gebruikten ze zelfs geweld om een elektrische tweewieler te bemachtigen.

Mensen stapten 26.365 keer naar de politie om te melden dat hun gewone fiets was gestolen, een afname van 45 procent in een jaar. “Het lijkt aannemelijker dat steeds minder mensen aangifte van gewone fietsdiefstal doen”, zeggen de onderzoekers van S.A.F.E. over de vraag of er ook werkelijk minder fietsen worden gestolen. Zij vermoeden dat het werkelijke aantal fietsdiefstallen zeker acht of negen keer hoger ligt.

Dat eigenaars van e-bikes wel meer naar de politie gaan om aangifte te doen, heeft volgens de onderzoekers een financiƫle reden. De elektrische fietsen zijn namelijk meestal verzekerd. Slachtoffers van diefstal moeten van de verzekeraar aangifte doen om de schade vergoed te krijgen.

Een woordvoerder van S.A.F.E. raadt aan om elektrische fietsen goed vast te zetten, bij voorkeur met gecertificeerde sloten. “Stal de fiets het liefst achter slot en grendel, ook thuis”, vult hij aan. “Zeker als je in een binnenstad woont.” Het helpt ook om een elektrische fiets uit te rusten met een apparaat waarmee de locatie op afstand worden gevolgd.

Als wordt gekeken naar de vier grootste steden, dan valt op dat in Utrecht het aantal aangiftes van ontvreemde e-bikes het snelst toeneemt. De politie kreeg hier ruim twee derde meer aangiftes binnen. Ook in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waren toenames te zien van 10 procent of meer. Van de tien grote steden was alleen in Nijmegen een daling zichtbaar.