Dijk Lelystad-Enkhuizen weer open voor vrachtverkeer

De N307 is weer toegankelijk voor vrachtauto’s en auto’s met een aanhanger. Sinds zondagavond mochten die wegens de harde wind niet meer over de dijk rijden die Enkhuizen met Lelystad verbindt. Maandagochtend is de wind afgenomen en de weg weer opengesteld, meldt FlevoWegen.

Zondag zag de tweede officiƫle storm van dit jaar. In Vlissingen werd een windkracht van 9 Beaufort gemeten en een windstoot van 102 kilometer per uur. Ook elders in het land waaide het stevig. In de loop van de middag nam de wind tijdelijk iets in kracht af, maar zondagavond trokken nieuwe buien over het land en liepen de windsnelheden aan de kust opnieuw op. Het KNMI verwacht dat in de loop van maandagochtend de wind en buien verder afnemen.