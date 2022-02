Disney+ brengt serie over Miep Gies uit

National Geographic gaat een serie maken over Miep Gies, de vrouw die Anne Frank en haar familie hielp onderduiken in Het Achterhuis. De serie zal te zien zijn op streamingplatform Disney+.

Deadline schrijft dat de serie A Small Light gaat heten, een verwijzing naar een uitspraak van Gies. “Ik hou er niet van om een held genoemd te worden, want dat geeft de indruk dat je speciaal moet zijn om anderen te helpen”, zei zij in haar latere leven. “Ook een doodnormale secretaresse of huisvrouw of tiener kan in een donkere ruimte een klein licht laten schijnen.”

Gies werkte voor het bedrijf van Otto Frank, de vader van Anne. Ze hielp de familie Frank, de familie Van Pels en tandarts Fritz Pfeffer onderduiken in een verborgen ruimte die bij het bedrijf aan de Prinsengracht hoorde. Nadat de onderduikers in de zomer van 1944 waren ontdekt en gedeporteerd, vond Gies het dagboek dat Anne in de twee jaar ervoor had bijgehouden en bewaarde het. Van het dagboek, dat later de titel Het Achterhuis kreeg, zijn wereldwijd tientallen miljoenen exemplaren verkocht.

De serie krijgt zeven afleveringen, het castingproces is op het moment gaande. Deadline schrijft dat de opnames in Europa zullen plaatsvinden, het is nog niet duidelijk of daarbij ook Het Achterhuis in Amsterdam wordt aangedaan.