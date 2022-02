Het weer met Piet Paulusma: vanmiddag meer zon

Vanmorgen nog een paar buien met kans op hagel en windstoten. De zon is er ook flink bij en vanmiddag temperaturen tussen 7 en 9 graden. Vanmiddag meer bewolking. Een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht meest bewolkt. Kans op tijdelijk wat lichte regen. Vannacht ongeveer 4 of 5 graden.

Dinsdag wordt een dag met dubbele cijfers van 10 tot 12 graden en het is meest bewolkt. Her en der kans op wat regen of motregen. Het droge weer heeft de overhand. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. In de avond en nacht bewolkt met in het noorden en oosten nog kans op wat (mot)regen. In de nacht 8 of 9 graden. Woensdag opnieuw veel bewolking met soms wat regen en opnieuw een temperatuur tussen 10 tot 12 graden. Een matige wind, meest zuidwest. In de avond en nacht wat regen met temperaturen rond 5 graden.

Donderdag is de zon terug met een buitje en 8 of 9 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht een buitje en later 0 of +1 graden met grondvorst en kans op gladheid. Vrijdag droog weer met de zon en overdag ongeveer 7 of 8 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de nacht lichte vorst van rond -1 of -2 graden. Het weekend droog weer met zon. In de nacht van zaterdag op zondag lichte vorst van -1 of -2 graden.