ING: laat investering in koopkracht niet in staatsschuld lopen

Eventuele investeringen die het kabinet van plan is te doen om de koopkracht te repareren, moeten niet worden betaald door de staatsschuld verder op te laten lopen, vindt hoofdeconoom Marieke Blom van ING. Het geld moet ergens anders vandaan komen, en niet zomaar bij jongere generaties gelegd worden, zegt zij in gesprek met de Tweede Kamer.

“Het lijkt erop dat er erg veel financiële ruimte is en dat er soms wel veel politiek enthousiasme is voor een extraatje voor de koopkracht”, merkt Blom op tegen Tweede Kamerleden. Maar “extraatjes ten laste van de staatsschuld, lijken gezien de huidige situatie niet logisch, tenzij ze expliciet financieel renderen.” Hoe fijn het ook is als huishoudens meer te besteden hebben, dat is niet een investering die zich direct terugbetaalt.

Blom is een van de economen die de financiële woordvoerders van partijen maandag informeerden over de stand van de economie. De Kamer debatteert later deze week met minister Sigrid Kaag van Financiën over de begrotingsplannen van het kabinet.

Maar al kort na het publiceren van het coalitieakkoord, zag het kabinet zich genoodzaakt een koopkrachtreparatie aan te kondigen. Door de hoge prijzen gaan te veel groepen er anders op achteruit. Bij de voorjaarsnota wil het kabinet de bestedingsruimte van Nederlanders verbeteren.

Hoe dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Blom roept op om specifieke maatregelen, bijvoorbeeld het laten meegroeien van de AOW, niet “ten laste te laten komen van toekomstige generaties”.

De econome benadrukt verder dat veel mensen profiteren van de economische groei. Bovendien staan “een heleboel Nederlandse huishoudens er financieel beter voor dan vóór corona”, zegt Blom. Er staat veel geld op de bank en koophuizen zijn meer waard geworden. “De staatsschuld staat er juist slechter voor” dan aan het begin van de crisis. “Kijkt u alstublieft naar het héle plaatje”, drukt Blom de Kamerleden op het hart.