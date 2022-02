Mona Keijzer past volgens politicoloog in rij met CDA-dissidenten

Mona Keijzer past met haar petitie tegen de coronapas in een lange traditie van dissidenten bij het CDA, zegt hoogleraar politicologie André Krouwel van de Vrije Universiteit (VU). De partij staat volgens Krouwel van oudsher mensen toe andere meningen te hebben over gewetensvragen, zoals nu het coronatoegangsbewijs (CTB).

De petitie verwijst naar een manifest onder het motto Onverdeeld Open. Daarin pleit een brede coalitie van prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. Onder de opstellers van het manifest zijn ex-politici, medici, juristen, ondernemers en wetenschappers, onder wie oud-Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Michel Rog (CDA).

“In de jaren 80 waren er pacifisten binnen het CDA die tegen de kernraketten waren, terwijl de partij voor was. Net als dat er verdeeldheid was over de Apartheid in Zuid-Afrika”, aldus Krouwel. “Over gewetensvragen kun je niet discussiëren, zoals over een belastingvoet.” De politicoloog ziet wel dat het CDA is veranderd en dat er minder ruimte is voor andersdenkenden. “Het was een brede volkspartij, maar wordt steeds meer een smalle centrumrechtse partij.”

Het landelijke CDA zou volgens Krouwel een aantal stappen kunnen ondernemen tegen leden als Keijzer en Rog en de CDA-afdeling van Edam-Volendam, waar Keijzer lijstduwer is bij de gemeenteraadsverkiezingen. “De partij kan leden royeren of een afdeling uit de partij zetten, zoals de SP recent heeft gedaan.” De politicoloog denkt niet dat het zover komt. “Ik denk dat het met de mantel der liefde wordt bedekt. Het is onverstandig om er als partij tegen in te gaan. Daar krijg je alleen maar meer problemen van.”