Nijmegen weert supporters met drie stadionverboden levenslang

De gemeente Nijmegen en voetbalclub NEC gaan supporters die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van twaalf maanden of meer opgelegd krijgen, levenslang uit het stadion bannen. NEC, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie gaan ook elke twee weken bespreken hoe voetbalaanhangers zich hebben gedragen en hoe ze relschoppers gaan aanpakken. Er wordt daartoe een lijst opgesteld van bekende overtreders en van personen van wie gevreesd wordt dat ze zich gaan misdragen.

Dat hebben de verschillende partijen met elkaar afgesproken naar aanleiding van de rellen die in oktober vorig jaar uitbraken tijdens en na de wedstrijd NEC – Vitesse. Het ging om “buitensporige ongeregeldheden” waarvoor tientallen relschoppers zijn opgepakt. “De geweldsuitingen zijn schandalig en in sommige gevallen zwaar crimineel”, aldus de vier partijen in hun plan Aanvallen en verdedigen van veilig en gastvrij voetbal.

Volgens de plannenmakers is de band tussen NEC en de supporters door de coronacrisis verslapt. Vanwege de coronamaatregelen was er ook geen publiek in het stadion. Nu NEC dit seizoen is gepromoveerd naar de eredivisie en er weer toeschouwers mogen komen, blijkt een strenge aanpak van hooligans hard nodig. “We tolereren dit niet. We moeten dit een halt toeroepen, zowel rondom het stadion als elders onder de NEC-vlag.” NEC heeft jarenlang problemen gehad met een “harde kern” van relschoppers.