Ruim 2,5 miljoen kijkers voor 5000 meter schaatsen mannen

Ruim 2,5 miljoen mensen hebben zondag op NPO 1 naar de 5000 meter schaatsen voor mannen in Beijing gekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de dag. Op die afstand won de 26-jarige Patrick Roest zilver. De 35-jarige Sven Kramer schaatste de laatste 5000 meter uit zijn carrière en eindigde als negende. Het goud ging naar de Zweed Nils van der Poel.

Zondagavond bleek toch al een goede avond voor sport én NPO 1. Zo scoorde behalve Peking Live (2 miljoen kijkers) en Studio Peking (1,1 miljoen) ook Studio Sport Eredivisie (1,8 miljoen) goed. Daarmee behaalden de programma’s respectievelijk plek 3, 7 en 4 in de top 25.

Na de 5000 meter was het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1 het best bekeken programma van de avond. Het Half Acht Nieuws op RTL 4 staat op een zesde plek in de top 25 met 1,2 miljoen kijkers.