Veel Nederlanders gokte onbewust illegaal

Online gokken in Nederland was jarenlang illegaal, maar veel mensen wisten dit niet. Nederlanders maken al jaren volop gebruik van organisaties die online kansspelen aanbieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het inzetten van geld op sportwedstrijden, pokeren, roulette, gokkasten en blackjack. Sinds 1 oktober 2021 is het aanbieden van deze kansspelen pas legaal.

Wet Koa

In 2013 kwam de wet ‘Kansspelen op afstand’ (Koa) voor het eerst ter sprake, maar deze wet werd pas in 2019 langs de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Op 1 oktober 2021 ging de wet van kracht in Nederland. Bedrijven die beschikken over een vergunning kunnen nu online legaal kansspelen aanbieden.

Eisen vergunning

Het aanvragen van een vergunning kan sinds 1 april 2021, maar niet ieder bedrijf maakt kans op zo’n vergunning. De bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. Het aanbod van spellen moet bijvoorbeeld goed gecontroleerd worden. Als een speler een geldbedrag heeft gewonnen, moet diegene dat ook echt ontvangen. Er bestaan verschillende websites die eerlijke informatie aanbieden rondom gokken. Hierdoor kunnen spelers zich inlezen voordat zij deelnemen aan een kansspel. Een voorbeeld van zo’n website is Voetbal.bet.

Gokverslaving tegengaan

Daarnaast is een van de grootste prioriteiten dat er maatregelen opgesteld worden die gokverslaving voorkomen. Bedrijven mogen spelers bijvoorbeeld niet verleiden om verder te spelen en nog meer geld uit te geven. Daarnaast moeten bedrijven het gedrag van de spelers volgen. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoelang de speler speelt, hoeveel geld diegene overmaakt en of het geld dat diegene overmaakt van verschillende rekeningen komt. Als uit het gokgedrag van de speler blijkt dat hij of zij een gokverslaving heeft, moet het bedrijf verplicht in actie komen. Zij gaan dan een gesprek aan met de speler.

De bedrijven die aan deze eisen voldoen en op dit moment beschikken over een vergunning, zijn te vinden via de Kansspelwijzer van de Kansspelautoriteit.

Voorzorgsmaatregelen veilig gokken

Een gokverslaving houdt in dat de speler controle verliest over zijn of haar gokgedrag. De speler is bijvoorbeeld dagenlang aan het gokken en blijft maar geld uitgeven.

De gevolgen hiervan zijn meestal groot. Denk hierbij aan financiële problemen, het verwaarlozen van zichzelf, werk, school of vrienden en familie, liegen en bedriegen, depressieve gevoelens, of het uitvoeren van criminele activiteiten om aan geld te komen. Door deze gevolgen wordt er veel aandacht besteed aan de bescherming tegen een gokverslaving.

Zoals eerder werd vermeld, moet de aanbieder van online kansspelen maatregelen nemen tegen gokverslavingen. Zodra een speler signalen afgeeft die lijken op een gokverslaving, zijn zij verplicht om in gesprek te gaan met diegene. Dit wordt vastgelegd in een verslavingspreventiebeleid. Ook buiten de gokbedrijven om worden er maatregelen genomen. Ten eerste is gokken niet toegestaan voor minderjarigen. Daarnaast wordt er gelet op de reclame rondom kansspelen. Reclames mogen bijvoorbeeld niet gericht zijn op jongeren onder de 24 jaar. Ook mogen bekende Nederlanders die populair zijn onder jongeren geen deel uitmaken van de reclames.

Debat over gokreclames

