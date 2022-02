Vijf vrouwelijke Syriëgangers voorgeleid aan rechter-commissaris

De vijf vrouwelijke Syriëgangers die vorige week met hun elf kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Deze onderzoeksrechter beslist over het verlengen van hun voorarrest.

De vrouwen en kinderen zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS.

Na aankomst in Nederland zijn de vrouwen aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Advocaat André Seebregts, advocaat van vier van de vrouwen, verwacht dat hun inhoudelijke strafproces minimaal nog een half jaar op zich laat wachten.