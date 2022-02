Vijlbrief gaat zeker twee dagen per maand in Groningen werken

Staatssecretaris Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor het gasdossier, gaat de komende kabinetsperiode minstens twee dagen in de maand in Groningen werken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn plannen voor de regeerperiode uiteen zet.

Vijlbrief benadrukt dat hij “de komende jaren zoveel mogelijk naast de bewoners wil staan om te werken aan praktische oplossingen”. Ook krijgt het Maatschappelijk Beraad, waarin maatschappelijke organisaties met het kabinet en de regio overleggen, een “steviger rol”. De Kamer had al eerder gevraagd het Maatschappelijk Beraad een “vaste, adviserende rol” te geven in de operatie om beschadigde huizen en andere panden te verstevigen of te vervangen in het aardbevingsgebied. De bevingen daar zijn het gevolg van aardgaswinning.

Vijlbrief sprak een week na de beëdiging van het kabinet-Rutte IV al met veel Groningse organisaties tijdens een werkbezoek. Dit soort maatschappelijke clubs “geven niet alleen een stem aan de onvrede en frustratie van velen, maar organiseren ook verbondenheid in de regio, zoals de fakkelprocessie van duizenden Groningers onlangs liet zien”, schrijft de bewindsman.

Groningse organisaties zijn vaak kritisch op de grote kloof die er lijkt te zijn tussen de regio en politiek Den Haag.