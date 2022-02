Airfryer, bodyshaming en influencer ook in Dikke Van Dale

Airfryer, big tech, bodyshaming, fintech, influencer en streetfood komen in de nieuwe Dikke Van Dale, die volgende maand verschijnt. Het woordenboek krijgt er in totaal 979 Engelse woorden bij, die zo zijn ingeburgerd dat ze in het bekendste woordenboek van de Nederlandse taal worden opgenomen.

Ook wordt het boek verrijkt met woorden uit het Berbers, Chinees, Deens, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Marokkaans Arabisch, Mexicaans Spaans, Portugees, Spaans en Turks. Uit het Arabisch krijgt bijvoorbeeld tahina (pasta/saus) een plekje, uit het Italiaans peperonata (groentegerecht), uit het Japans matcha (groenetheepoeder) en uit het Turks dolmus (busje).

Ook gaat het boek zoals reeds bekend duizenden nieuwe woorden omvatten die te maken hebben met klimaat, financiƫn, economie, sociale media, politiek, inclusiviteit en natuurlijk corona. Ze variƫren van superverspreider tot klimaatdrammer.

“Deze woorden laten zien dat de samenleving verandert en dat daarbij nieuwe woorden ontstaan”, aldus de samenstellers.