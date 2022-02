Bijna 395.000 coronagevallen in één dag na wegwerken achterstand

De coronagolf heeft voorlopig zijn hoogtepunt bereikt, het aantal nieuwe gevallen vlakt af. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut kampte de afgelopen weken met een grote achterstand, van positieve tests die nog niet geregistreerd konden worden omdat de computersystemen de hoge aantallen niet konden verwerken. Die achterstand is nu weggewerkt. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn bijna 395.000 positieve tests geregistreerd, waaronder 317.184 achterstallige positieve tests van na 18 januari.

Daardoor heeft het RIVM beter zicht gekregen op de coronagolf. Sinds de laatste week van januari is het aantal positieve tests vrij stabiel. Het schommelt tussen de 75.000 en de 100.000.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week belandden 1266 mensen die het coronavirus onder de leden hebben in een ziekenhuis, 7 procent meer dan de week ervoor. Bij iets meer dan de helft van deze mensen is het coronavirus de reden van de opname in het ziekenhuis. Bij ongeveer 30 procent heeft het coronavirus een andere aandoening verergerd. Bij de rest van de mensen had de opname niets met het coronavirus te maken.

Van de 1266 opgenomen mensen kwamen 118 mensen op de intensive care terecht en dat is een toename van 42 procent.