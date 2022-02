Jaarlijks 87 miljoen kilo karton, plastic en papier thuisbezorgd

Nederlanders krijgen samen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kilo aan verzendmaterialen aan de deur bezorgd. Het gaat daarbij om minstens 84 miljoen kilo kartonnen dozen, 0,5 miljoen kilo papier en nog zo’n 2,3 miljoen kilo plastic in de vorm van bijvoorbeeld verzendzakken of bubbeltjesplastic, heeft milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux voor het eerst berekend.

Daarnaast komt er via de brievenbus ook nog eens zo’n 11 miljoen kilo papier en plastic naar binnen. De postbezorging neemt wel al jaren af, merkt Recycling Netwerk Benelux op. Toch vindt de organisatie het plastic bijvoorbeeld om een tijdschrift heen onnodig. Het is “makkelijk te voorkomen” met een papieren postwikkel of adresstickers.

In tegenstelling tot postbezorging neemt pakketbezorging al jaren toe. De organisatie omschrijft dat vooral de dozen vaak vulmateriaal en “loze lucht” bevat, waardoor ze meer ruimte innemen bij de pakketbezorging. Volgens Recycle Netwerk veroorzaakt dat onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden daardoor teveel grondstoffen verbruikt. Verzendzakken zijn wat de organisatie betreft beter, aangezien deze niet meer ruimte innemen dan de omvang van het product.

Van alle post door de brievenbus is driekwart voor Nederlandse consumenten, de rest voor zakelijke ontvangers. Bij pakketten is iets meer dan de helft voor de consumenten, de rest gaat vaak naar het buitenland of naar zakelijke ontvangers. In het rapport van Recycle Netwerk gaat het alleen om de verzonden post en pakketten naar Nederlandse consumenten.

De milieuorganisatie keek voor het onderzoek naar de Post- en Pakkettenmonitor 2020 van de Autoriteit Consument & Markt en naar rapportages van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van Nederlandse webwinkeliers.