Kabinet trekt geld uit voor scholing combibanen in zorg

Het kabinet trekt 4 miljoen euro uit om mensen op te leiden die op crisismomenten kunnen bijspringen in de zorg voor coronapatiënten, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Een speciaal team boog zich over de vraag hoe in de toekomst het best nieuwe golven van het virus kunnen worden opgevangen. Een van de ideeën die de task force heeft aangedragen zijn zogenoemde combibanen waarbij zorgprofessionals die bijvoorbeeld in onderwijs- of onderzoeksfuncties werkzaam zijn, in crisistijd kunnen bijspringen.

Het kabinet neemt dat idee over en trekt dit jaar 4 miljoen euro uit om deze mensen te scholen “zodat ze direct inzetbaar zijn wanneer dat nodig is”.

Het kabinet wil ook dat meer mensen die met het virus zijn besmet, thuis kunnen worden behandeld met zuurstof. De afgelopen tijd is al veel extra apparatuur gekocht, wat moet leiden tot een verdubbeling van de capaciteit van 2500 naar 5000.