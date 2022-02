Meer dan 1,6 miljoen mensen zien Ireen Wüst goud winnen

Veel sportliefhebbers hebben maandagochtend gezien hoe schaatsster Ireen Wüst een gouden medaille won op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Naar de uitzending van Peking Live op NPO 1, waarin het moment te zien was, keken gemiddeld zo’n 1,6 miljoen mensen.

De uitzending is daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek het op een na best bekeken programma van de dag. Ook andere registraties van de Olympische Spelen scoorden. Zo trok Peking Live dinsdagavond ruim 1,1 miljoen kijkers en werd Studio Peking door ruim een miljoen mensen gevolgd.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2,2 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur was met ruim 1,3 miljoen kijkers de nummer 3 van de dag.