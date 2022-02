Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in Nederland

Het officiële aantal positieve coronatests in Nederland stijgt dinsdag tot boven de 5 miljoen. Die grens zal in werkelijkheid echter al gepasseerd zijn. Ongeveer 200.000 besmettingen uit de afgelopen drie weken zijn namelijk al wel bevestigd, maar die meldingen zijn nog niet aangekomen bij de centrale registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De teller stond maandag op 4.969.660 geregistreerde positieve tests. De grens van 5 miljoen gevallen wordt gepasseerd als er tussen maandagochtend en dinsdagochtend meer dan 30.340 bevestigde besmettingen bij komen. De laatste keer dat er in een dag tijd zo ‘weinig’ gevallen waren, was bijna een maand geleden.

Het heeft maar twee weken geduurd om er 1 miljoen positieve tests bij te krijgen. Dat is een record. Op 25 januari werd de grens van 4 miljoen positieve testuitslagen doorbroken.

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Patiënt 1 was een man uit het Brabantse Loon op Zand, die besmet was geraakt tijdens een reis voor zijn werk naar Italië. Het duurde bijna een jaar voor de miljoenste positieve test werd geregistreerd. Bijna 8 maanden later, volgde de 2 miljoenste positieve test. Zo’n 3 maanden daarna, afgelopen december, is voor de 3 miljoenste keer een besmetting bevestigd en genoteerd. Ongeveer een maand daarna waren er weer een miljoen gevallen aan toegevoegd.

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. In de hoofdstad zijn 279.685 positieve tests geregistreerd. Rotterdam volgt met 218.371 bevestigde besmettingen. Den Haag telt 160.019 coronagevallen en Utrecht 112.637. Daarna volgen Tilburg (67.032), Eindhoven (64.750), Almere (60.175), Breda (55.648), Groningen (52.127) en Amersfoort (49.560). Schiermonnikoog sluit de rij met 106 bevestigde besmettingen.

Van 21.336 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste sterfgevallen (1077), gevolgd door Amsterdam (990) en Den Haag (652). Het Gelderse villadorp Rozendaal is de enige gemeente zonder geregistreerde coronadoden.