Milieuorganisaties teleurgesteld over ontruiming Sterrebos

Directeuren Andy Palmen van Greenpeace en Donald Pols van Milieudefensie zijn teleurgesteld dat het Sterrebos in Limburg wordt ontruimd. Ze vrezen dat er een gevaarlijke situatie zal ontstaan voor de actievoerders in het bos, doordat het veiligheidsteam en een woordvoerder van de activisten niet aanwezig mogen zijn bij de ontruiming.

De politie begon dinsdagochtend met de ontruiming van het bezette bos naast VDL Nedcar. De actievoerders worden daarbij uit de bomen gehaald. Volgens de politie zitten er nog vier actievoerders in de bomen. Twee zouden er al uit zijn gehaald.

Palmen en Pols roepen Hans Verheijen, de burgemeester van Sittard-Geleen, op om de veiligheid van de klimmers te waarborgen. “Verheijen is er goed in geslaagd ‘law and order’ uit te stralen. In zijn rol als burgervader die ook zorgt voor de veiligheid van activisten die opkomen voor een betere wereld, heeft hij flink gefaald”, stellen de directeuren. “Het zou hem sieren als hij het veiligheidsteam en de woordvoerder alsnog toegang geeft tot de ontruiming.”

Daarnaast zeggen de directeuren dat ze de kap van het Sterrebos een groot verlies vinden. “VDL Nedcar had kunnen kiezen voor een andere locatie voor de uitbreiding van de productielijn. Hierdoor kan de werkgelegenheid gewaarborgd worden, zonder dat het bos gekapt had hoeven worden. Natuur en banen kunnen prima samengaan”, aldus Palmen en Pols.

Dinsdag werd bekend dat de twee organisaties die in beroep waren gegaan tegen de boskap bij de Raad van State een overeenkomst hebben bereikt met VDL. Daardoor kan VDL bomen kappen en deels overplanten om ruimte te maken voor uitbreiding van de autofabriek. Door de overeenkomst hoeft de Raad van State geen uitspraak meer te doen in de zaak.