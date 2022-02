Tentoonstelling over sneakers in Den Bosch

Het Design Museum in Den Bosch gaat vanaf mei een tentoonstelling wijden aan sneakers, Sneakers Unboxed. De sneaker is het meest wijdverspreide designobject ter wereld geworden, constateert het museum, is ook in Nederland enorm belangrijk in de jeugdcultuur en “heeft de modewereld op z’n kop heeft gezet”.

De tentoonstelling belicht de ontwerpers en ingenieurs die aan de schoen te pas kwamen en komen en ook de mensen die de sneaker tot stijlicoon hebben gemaakt.

Ook de geschiedenis van de schoen in de sportwereld komt aan de orde, net als de actuele discussie over duurzaamheid van producten.

De expositie komt tot stand in samenwerking met het Design Museum in Londen, maar wordt volgens het Design Museum in Den Bosch volledig aangepast voor het Nederlandse publiek en aan de geschiedenis van de schoen in ons land.