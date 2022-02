Verdachten ‘vergisontvoering’ Cruquius blijven vast

Zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de ‘vergisontvoering’ afgelopen zomer in Cruquius bij Heemstede blijven nog minimaal drie maanden achter slot en grendel. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bepaald.

De raadslieden van vijf verdachten hadden de rechtbank maandag gevraagd hun cliënt in afwachting van hun strafproces vrij te laten uit voorarrest. De advocaat van de zesde verdachte ging zover nog niet en wilde eerst de mogelijkheid onderzocht zien haar cliënt een enkelband aan te meten. Maar ook dat verzoek wees de rechtbank af.

Bij de gewelddadige ontvoering werd een 56-jarige man uit Hoofddorp op 5 augustus 2021 klemgereden, uit zijn auto getrokken, een bus ingeduwd en meegenomen. Het slachtoffer, die door de daders voor iemand anders werd aangezien, is vijf dagen vastgehouden. Daarna werd hij gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De zes verdachten, afkomstig uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht, waren toen al opgepakt.

Het OM liet half augustus weten dat de ontvoering mogelijk te maken had met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen. Het vermoedelijk werkelijke doelwit van de kidnap had zich toen al gemeld bij de politie. Na de ontvoering deed zich een reeks geweldsincidenten voor in de Rotterdamse regio. Komende donderdag is bij de rechtbank in Dordrecht in dat verband een tweede inleidende zitting in de strafzaak tegen een 25-jarige man uit Amsterdam, die explosieven bij twee woningen in Alblasserdam had geplaatst.

Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat opsporingsbevelen zijn uitgevaardigd voor nog eens drie verdachten van de ‘vergisontvoering’. Zij worden gezocht. Het strafproces tegen de zes verdachten die nu vastzitten, gaat op 25 april en 2 mei verder. Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.