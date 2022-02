Coalitiepartijen CDA en CU: extra gasopbrengsten naar Groningen

Als Nederland extra Gronings gas gaat winnen om te leveren aan Duitsland, dan moeten de opbrengsten daarvan direct naar Groningen, vinden coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Zij zullen donderdag dat punt maken tijdens een debat over de gaswinning in de Tweede Kamer. Met het extra geld wil het CDA de schadeafhandeling en versterking van woningen in Groningen versnellen.

Stef Blok, minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III, zei vlak voor zijn vertrek als minister dat Nederland mogelijk wel twee keer zoveel gas uit Groningen nodig heeft dan eerder werd gedacht. Niet alleen de hogere vraag uit Duitsland speelt een rol, maar ook de verlate komst van een fabriek die buitenlands gas omzet zodat het geschikt is voor binnenlands gebruik. Het kabinet heeft zich voorgenomen om de gaswinning helemaal af te bouwen vanwege de aanhoudende aardbevingen in de provincie.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), nu verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, zei bij zijn aantreden nog eens goed te willen kijken of de extra gaswinning vermeden kan worden. Premier Mark Rutte zei de kwestie besproken te hebben met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Wel waarschuwde de premier niets te kunnen beloven.

Vijlbrief heeft nog tot 1 april de tijd om een officieel besluit te nemen over het winningsniveau. Voor die datum moet er ook een nieuw veiligheidsadvies liggen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).