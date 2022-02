Het weer met Piet Paulusma: de zon heeft het moeilijk

Vandaag veel bewolking met soms wat regen of motregen. De zon heeft het moeilijk, maar kan er wel eens doorkomen. Dit vooral in het zuiden. Ook in het noorden en in het westen en daar met name in de kustgebieden en in het Waddengebied. Vandaag een hoge temperatuur tussen de 10 en de 12 graden! De west- tot zuidwestenwind is meest matig. Vanavond en de komende nacht ook veel bewolking met kans op wat regen. Later vannacht in het noordwesten meer regen. Vannacht 4 tot 6 graden.

Donderdag veel bewolking en vanuit het noordwesten een vrij lange periode met regen of lichte regen, motregen. In de ochtend wordt het vanuit het noordwesten weer droog. Later in de middag is het bijna overal droog weer. Overdag 7 of 8 graden. Later in de middag kouder. De wind uit west tot zuidwest is matig of vrij krachtig. In de nacht in het noorden een buitje met kans op sneeuw. Temperaturen rond +1 of +2 graden. Op plaatsen (wat) grondvorst en kans op gladheid.

Vrijdag veel zon. In het noorden en noordoosten eerst nog kans op een buitje met kans op natte sneeuw en hagel. Overdag ongeveer 7 of 8 graden, later kouder. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de nacht lichte vorst van rond -1 tot -3 graden of mogelijk -4 graden landinwaarts. Kans op gladheid. Zaterdag droog weer met zon en 6 of 7 graden. In de nacht 0 of +1 graden en grondvorst. Kans op gladheid. Zondag is het waterkoud met eerst nog zon. Later meer bewolking en een bui. Overdag 7 tot 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. In de nacht regen. Maandag meest bewolkt en regen of lichte regen met afwisselend droog weer.