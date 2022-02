Hier moet je op letten bij het kopen van een koptelefoon of oortjes

Ieder jaar groeit het aanbod van koptelefoons en headphones. Van basic tot geavanceerd, voor elk budget en iedere behoefte is er wel iets te vinden. Kun je door de bomen het bos niet meer zien? Hou dan deze dingen in gedachten.

Koptelefoons of oortjes

Draagbare audioapparatuur heb je tegenwoordig in grofweg twee vormen: koptelefoons en oordopjes. Met koptelefoons sluit je je oor gedeeltelijk (on-ear) of geheel (over-ear) af. Hoe meer je oor wordt afgesloten, hoe minder omgevingsgeluiden je kunt horen en hoe beter en voller de muziek klinkt. Oortjes zijn daarentegen klein van formaat en passen precies in de gehoorgang. Het formaat betekent dat het geluid iets minder vol klinkt, maar het voordeel is dat ze onopvallend zijn en gemakkelijk om mee te nemen. Bovendien is de geluidskwaliteit van goede oordopjes tegenwoordig uitstekend, waardoor het niet heel veel uitmaakt.

Bluetooth?

Dan heb je ook nog het onderscheid van wel of geen draadloze verbinding. Hoewel Bluetooth oortjes niet zoveel data doorgeven als een draadje, zijn ze wel een stuk praktischer en geven ze meer bewegingsvrijheid.

Nog iets om in gedachten te houden: duurder en nieuwer betekent niet per se beter. Denk van tevoren goed na waar je de koptelefoon precies voor wilt gebruiken en wat dus belangrijk is. Als je bijvoorbeeld naar muziek of podcasts wil luisteren tijdens het sporten, dan kan een grote koptelefoon in de weg zitten. Daarom zijn oortjes gemakkelijker als je veel beweegt. Fabrikanten zijn zich daar ook van bewust, en dus hebben diverse bedrijven ook weer- en zweetbestendige oortjes op de markt gebracht die onder andere bij het hardlopen goed van pas komen.

Ruisonderdrukking

Er zijn koptelefoons en oortjes die ruis onderdrukken. Apparaten met deze techniek nemen het achtergrondgeluid op, en de koptelefoon stuurt op basis daarvan een signaal door die dat achtergrondgeluid moet tegengaan. Ruisonderdrukkende oordoppen zijn het meest betaalbaar en bieden prima kwaliteit.

Als je behoefte hebt aan zoveel mogelijk stilte, dan is een over-ear koptelefoon met ruisonderdrukking de beste optie. Deze bieden namelijk ook veel passieve ruisonderdrukking omdat de schelp helemaal om je oor zit. Op deze manier wordt geluid vanzelf al voor een groot deel geblokkeerd zonder dat er speciale techniek aan te pas hoeft te komen. Hoewel weinig ruis prettig kan zijn, is het ook goed om te checken in hoeverre je het omgevingsgeluid wél kunt horen. Als je in het verkeer bent is het natuurlijk wel belangrijk dat je anderen kunt horen. Oortjes zijn wat dat betreft een stuk veiliger.

Algemene verschillen

Al met al zijn dat een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden. Lees je goed in en vergelijk recensies van verschillende merken. Op die manier kun je uiteindelijk een keuze maken die het beste bij je past.