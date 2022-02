Kabinet praat over horeca langer open en schrappen thuiswerken

Langere openingstijden voor de horeca en het schrappen van thuiswerk. Dat zijn twee van de versoepelingen van de coronamaatregelen die bij het kabinet op tafel liggen. Er is woensdag een extra ministerraad geweest om de maatregelen volgende week direct mogelijk te maken.

Verder zal de anderhalvemeterregel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat klanten moeten zitten. In het kabinet wordt nog gesproken over hoe lang de horeca mag openblijven, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook zouden mensen weer een onbeperkt aantal gasten thuis mogen ontvangen en zouden over enkele weken weer festivals en grote evenementen mogen plaatsvinden als er vooraf getest wordt.