Nachtclubs vooralsnog laconiek over niet handhaven politie

De nachtclubs die zaterdagavond meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. “Voor hen verandert er vooralsnog niets in de aanpak”, zegt een woordvoerster namens de organisatie. “Ze zien wel wat er komt, mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester.”

De clubs zijn van plan zaterdagavond om 22.00 uur open te gaan. Onder de huidige coronaregels is dat juist de tijd dat ze zouden moeten sluiten.

Er doen tientallen nachtclubs, feestlocaties en poppodia aan de actie mee, verspreid over verschillende steden. In principe willen ze openblijven tot de tijd waarvoor ze normaal gesproken een vergunning hebben. Ze vragen van de bezoekers wel een QR-code en een entreekaartje.

Er is niet overwogen de actie af te blazen nu er versoepelingen lijken aan te komen. Een eventuele verruiming van de sluitingstijd voor de horeca van de huidige 22.00 uur naar 24.00 uur, die op tafel zou liggen, maakt voor de clubs niet uit. “Deze versoepeling heeft geen invloed op onze campagne. We willen benadrukken dat de nacht bij het leven hoort”, aldus de woordvoerster.