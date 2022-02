Ollongren: militairen in Litouwen meer dan ooit van belang

De Nederlandse militaire aanwezigheid in Litouwen is “meer dan ooit van belang”, aldus minister Kajsa Ollongren (Defensie). Zij was woensdag in de Baltische staat om stil te staan bij het feit dat de Nederlandse militairen daar vijf jaar zijn. Het gaat om circa 270 Nederlandse militairen.

Naast Nederland zijn ook Duitse en Noorse militairen voortdurend in het land gelegerd. De NAVO-eenheden moeten de Litouwers geruststellen en tegelijk de Russen afschrikken. De NAVO-landen besloten na de Russische inmenging in Oekraïne in 2014 om hun aanwezigheid in het oosten te versterken.

“Vijf jaar lang gezamenlijke presentie in Litouwen is een mijlpaal, maar de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne leidt ook tot grote zorg en onrust bij de oostelijke bondgenoten, zoals Litouwen”, zei Ollongren op een bijeenkomst in Rukla waar de militairen zijn gestationeerd. Ook de Litouwse president Gitana Nausedas was erbij.

Er staan meer dan 100.000 Russische militairen met een grote hoeveelheid materieel aan de grens met Oekraïne. De NAVO heeft daarom haar aanwezigheid aan de oostflank van het bondgenootschap versterkt. Duitsland kondigde deze week aan dat het 350 militairen extra naar Litouwen zal sturen.

Vorig jaar besloot Nederland al tot eind 2024 in Litouwen te blijven en de bijdrage te verhogen naar 350 militairen. In de tweede helft van dit jaar wordt naar dit aantal toegegroeid, aldus een woordvoerder van Defensie. In mei staat er een grote oefening op het programma, dan zijn tijdelijk extra Nederlandse militairen in Litouwen.