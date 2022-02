OM: moordzaak Derk Wiersum moet bij hof Amsterdam blijven

De strafzaak in hoger beroep over de moord op advocaat Derk Wiersum moet worden behandeld door het Amsterdamse gerechtshof. Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol betoogd dat het verzoek van de advocaten van de twee verdachten om een ander hof moet worden afgewezen.

De raadslieden vrezen dat het Amsterdamse hof niet “onafhankelijk en onpartijdig” kan opereren in de zaak, omdat Wiersum eerst en vooral een in Amsterdam werkzame advocaat zou zijn geweest. Zijn gewelddadige dood bracht een enorme schok teweeg, vooral in Amsterdam, zeggen zij. Volgens het OM was het hele land geschokt. “Er was een grens overschreden die tot op dat moment voor onvoorstelbaar werd gehouden”, aldus de advocaat-generaal.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds de raadsman van de kroongetuige in het nog steeds lopende liquidatieproces rond Ridouan Taghi, Marengo. In de maanden daarna werden de beide verdachten, Giërmo B. en Wilson B. (geen familie), opgepakt en vervolgens berecht. De rechtbank Amsterdam veroordeelde hen vorig jaar tot dertig jaar cel voor de uitvoering van de moord, na een eis tot levenslang. Zowel door de verdachten, die ontkennen, als door het OM is hoger beroep aangetekend.

De advocaten van de verdachten vonden destijds dat ook de rechtbank niet objectief kon zijn, op basis van dezelfde argumenten. De moord op Wiersum kwam ‘te dichtbij’ om onpartijdig te kunnen zijn. Het verzoek om een rechtbank elders in het land is toen afgewezen.

Woensdag wees het OM erop dat de verdachten en hun advocaten de rechtbank hadden kunnen wraken als zij twijfels hadden over de onpartijdigheid van de betrokken rechters. Dat hebben zij niet gedaan. “Een wrakingsverzoek is het instrument bij uitstek bij een vermoeden van partijdigheid”, aldus de advocaat-generaal.

Het grootscheepse onderzoek naar de moord op Wiersum heeft tot dusver alleen geleid tot vervolging van de beide uitvoerders. Wie de opdracht heeft gegeven, is vooralsnog onduidelijk. Er wordt in dat verband veelvuldig gewezen naar het kamp van Ridouan Taghi. Dat geldt ook voor de moord op de broer van de kroongetuige in Marengo (Nabil B.), in maart 2018, en voor de moord op Peter R. de Vries, in juli vorig jaar. De Vries trad op als adviseur van de kroongetuige.

Het hof beslist op 18 februari op het verzoek om de zaak naar een ander hof te verwijzen.