Ouderenorganisaties willen gesprek met minister Schouten over AOW

Ouderenorganisaties willen graag op korte termijn in gesprek met minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) over de toekomst van de AOW. Dat schrijven ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM woensdag in een een brief aan Schouten. De organisaties zijn vooral ontevreden over het plan van het kabinet om de AOW niet te laten meestijgen met het minimumloon.

Door de loskoppeling profiteren de AOW-gerechtigden niet mee van de 7,5 procent stijging van het minimumloon. “De halfjaarlijkse verhoging blijft wel bestaan, maar dat is bij lange na niet genoeg om de hoge inflatie van nu te compenseren. Bovendien is het onrechtvaardig om alleen AOW’ers uit te sluiten van de verhoging”, aldus de briefschrijvers. De organisaties willen graag zo snel mogelijk meer duidelijkheid wat het kabinet gaat doen om ervoor te zorgen dat de koopkracht van AOW’ers er ook op vooruit gaat.

De seniorenorganisaties lieten eind januari al weten zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen. Volgens de laatste berichten van de grote pensioenfondsen is het dit jaar geenszins zeker of de pensioenen kunnen worden geïndexeerd. En als dat al het geval is, zal de indexatie, oftewel het verhogen van de uitkering, minder zijn dan de inflatie. De prijsstijgingen lopen daarmee sneller op dan de pensioenuitkering, waarschuwen ze.