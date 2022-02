Productie vaccins Janssen tijdelijk gestopt, voldoende voorraad

Farmaceut Janssen heeft de bulkproductie van coronavaccins in Leiden tijdelijk stilgelegd omdat er voldoende vaccins op voorraad zijn om te kunnen blijven leveren. “Het is een tijdelijk iets. Dit jaar zal het vaccin zeker weer geproduceerd gaan worden, we blijven onze leveringsverplichtingen nakomen”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

De Amerikaanse krant The New York Times meldde eerder op basis van ingewijden dat Janssen, dochteronderneming van Johnson & Johnson, al maandenlang een “experimenteel maar potentieel winstgevender vaccin” aan het maken is dat moet beschermen tegen een ander virus.

De woordvoerster van Janssen stelt dat er ook andere medicijnen zijn die met hoge urgentie geproduceerd moeten worden. “Op het moment dat er miljoenen vaccins op voorraad zijn en er geleverd kan worden, moeten er afwegingen gemaakt worden: wat wordt er wanneer geproduceerd? Maar als een paal boven water staat dat de afspraken die we hebben met landen en organisaties als COVAX (een internationaal vaccinatieprogramma voor arme landen) en African Union, dat we die nakomen”, aldus de woordvoerster.

In Leiden worden de vaccins in bulk geproduceerd, waarna ze naar andere locaties gaan om de ampullen te vullen en de eindproducten te maken. “Dat gaat door en is ook gewoon doorgegaan”, benadrukt de woordvoerster.

Tegelijk werkt Janssen ook aan een vaccin dat mogelijk een betere bescherming biedt tegen de omikronvariant van het virus. “We onderzoeken ook een op omikron gericht vaccin, mocht blijken dat het huidige vaccin te weinig bescherming zou bieden tegen omikron. Wellicht kunnen we dan een nieuwe vaccinvariant inzetten.”