Steeds meer Nederlanders verhuizen naar het platteland

De verhuisgolf vanuit de randstad naar andere delen van ons land is sinds de corona-pandemie groter dan ooit. De hoofdreden lijkt te zijn: meer huis en ruimte voor een lagere prijs. Inmiddels koopt één op de vier huishoudens die verhuisplannen heeft een woning in een van de minder drukke provincies.

Niet alleen de torenhoge huizenprijzen spelen hierbij een rol. Door de toename van thuiswerken, is het niet zo belangrijk meer als vroeger om dichtbij kantoor te wonen. Met de huidige situatie op de woningmarkt is dat echter niet zo makkelijk. De druk op de woningmarkt neemt in ‘groeiregios’ als Gelderland, Brabant, Drente en Zeeland enorm toe en dat heeft natuurlijk consequenties, zoals bijvoorbeeld de noodzaak tot extra woningbouw.

Langere trend

Bureau Companen uit Arnhem gaat onderzoek doen naar de trends wat betreft de verhuiswensen van Nederlanders om zo de woningmarkt goed in kaart te brengen. Het is namelijk nog maar de vraag of de coronacrisis de grote veroorzaker is van deze trek uit de grote steden richting platteland. Al sinds 2015 verhuizen stedelingen vaker naar een minder stedelijk gebied dan daarvoor. Tien jaar geleden koos bijvoorbeeld 70 procent van de Amsterdamse verhuizers voor een koopwoning in de eigen stad. In 2020 nog maar 53 procent. Ook in Rotterdam en Utrecht blijft nog maar 53 procent na de verhuizing in de eigen stad. Inwoners uit Den Haag zijn hun stad het meest trouw, maar ook hier daalde het aantal kopers in eigen stad van 79 procent in 2000 naar 64 procent in 2020.

Wens en werkelijkheid

Het is een feit dat als mensen zich oriënteren op de huizenmarkt dat pas later leidt tot daadwerkelijke actie. Het overgrote deel van de mensen met verhuisplannen verhuist niet binnen twee jaar. Verhuizen kost nu eenmaal veel tijd en geld en dus overwegen potentiële kopers wat langer over dergelijke keuzes. Bovendien blijkt het een stressvolle gebeurtenis. Er komt veel kijken bij verhuizen naar een nieuw huis, helemaal als dat naar een totaal nieuwe woonomgeving is. Er is dan ook nogal wat voorbereiding voor nodig, van de beste hypotheek voor je nieuwe huis en verbouwplannen tot de verhuizer en de meest kwalitatieve en goedkope verhuisdozen.

Zeker kunnen we dus nog niet zijn dat corona de trek naar het platteland aangewakkerd heeft. Wat wel een werkelijkheid is en zeker niet wenselijk is dat bestaande koopwoningen in 2021 gemiddeld 15,2 procent duurder waren dan in 2020. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Die prijsstijging gold in alle provincies en was het grootst bij twee-onder-één-kapwoningen. Huizen in het afgelopen kwartaal werden volgens de NVM voor gemiddeld 438 duizend euro verkocht, een prijs waardoor de meeste Nederlanders achter het net vissen. En de prijzen zullen door de krapte op de huizenmarkt ook nog wel even doorstijgen.

Huizenmarkt in heel Nederland op slot

Als gevolg van de zeer krappe woningmarkt in de Randstad en de trek naar de buiten stedelijke gebieden droogt de huizenmarkt nu óók in andere delen van Nederland op. Door de sterk gestegen huizenprijzen is het aantal betaalbare woningen inmiddels overal in het land tot een minimum gedaald. Zo moet er echt veel meer nieuwbouw voor de lagere en middeninkomens bijkomen. Hier ligt een belangrijke taak voor Hugo de Jonge, de nieuwe minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Een groei van het aantal betaalbare woningen in alle delen van Nederland is namelijk cruciaal om aan de enorme vraag te kunnen voldoen en de huizenmarkt weer in beweging te krijgen.