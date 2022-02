Tweede Kamer nog kritisch over abortuspil bij huisarts

Een voorstel om de zogenoemde abortuspil bij de huisarts beschikbaar te maken, lijkt in de Tweede Kamer op voldoende steun te kunnen rekenen. Maar partijen die het wetsvoorstel aan een meerderheid kunnen helpen, uitten woensdag in een debat nog wel zorgen over onder meer de financiering en de toegankelijkheid van de bestaande abortuszorg.

Met de ‘overtijdpil’ kan een zwangerschap in de eerste negen weken worden afgebroken. Het wetsvoorstel is een initiatief van PvdA en GroenLinks; D66 en VVD sloten zich er eerder deze week bij aan. De vier partijen hebben samen 75 zetels in de Kamer, maar Kamerleden zijn vrij om hun eigen keuze te maken. Op hoeveel stemmen de indieners precies kunnen rekenen, is daarom nog niet zeker.

Volgens de indieners maakt het voorstel de zorg toegankelijker, omdat vrouwen al een band met de huisarts hebben. Ook zit de huisarts dichterbij. De dichtstbijzijnde kliniek kan soms uren reizen zijn. Daarnaast biedt de huisarts anonimiteit. “Dat is bij het inlopen bij een abortuskliniek wel anders”, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

De SP is een van de partijen die het voorstel aan een meerderheid kan helpen. Maar Kamerlid Maarten Hijink wil weten wat het betekent voor abortusklinieken en ziekenhuizen, als vrouwen voortaan ook bij de huisarts terecht kunnen. Leidt dat ertoe dat klinieken verdwijnen, of minder lang open zijn, vroeg hij. “Voordat we besluiten zijn er goede afspraken en garanties van de minister nodig.”

Ook de PVV heeft nog geen besluit genomen. Kamerlid Vicky Maeijer wil onder meer weten wat het draagvlak onder huisartsen is voor het voorstel.

Chris Stoffer van de SGP, die principieel tegen abortus is, zei dat de voorbereiding van het wetsvoorstel hem “zwaar viel”. Volgens hem raakt de balans tussen de keuzevrijheid van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven zoek. “Waarom moet de drempel omlaag? Welk probleem lost dit wetsvoorstel op?”

Nicki Pouw-Verweij van JA21 toonde zich ook kritisch. Want hoe en waar moet straks de echo worden uitgevoerd om te zien hoe lang iemand zwanger is. “Dat komt aan op millimeterwerk”, zei ze over de termijnbepaling. “Wie moet dat gaan doen?” En als vrouwen alsnog naar een verloskundige moeten voor een echo, wat blijft er dan over van die kortere, vertrouwde route via de huisarts, vroeg SP’er Hijink.

Lang niet alle partijen deden mee aan het debat. Over twee weken beantwoorden de indieners van het wetsvoorstel de vragen die aan hen zijn gesteld.