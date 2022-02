Wilders ontvangt briefje bij post: ‘Meer Marokkanen’

Geert Wilders heeft post ontvangen met daarin een briefje van PostNL met de handgeschreven tekst “Meer Marokkanen! Meer moslims!”. PostNL noemt het op Twitter “niet oké” en zegt het “direct door te zetten aan de verantwoordelijke bezorger en leidinggevende”.

“Hallo @PostNL iemand zit in en aan mijn post”, twittert Wilders woensdag. Het handgeschreven briefje met het logo van het postbedrijf erop, zat bij een blad van carnavalsvereniging Jocus in Venlo. Het blad was omhuld met plastic folie, daar binnenin zat het briefje.

Een woordvoerder van de carnavalsvereniging reageert dat Wilders donateur is van de vereniging en om die reden het blad krijgt toegestuurd. Jocus heeft zo’n 400 donateurs en verzendt het blad niet handmatig. De verzending wordt uitbesteed.

De woordvoerder noemt het een “kwalijke zaak” dat iemand er op schrijft, maar zei dat het lastig te achterhalen is waar dat gebeurd is en wie dat gedaan heeft. “Bij ons in ieder geval niet”, zei hij.