Afvalverwerker AEB stookte tegen afspraak biomassa uit buitenland

De Amsterdamse afvalverwerker AEB stookte in het afgelopen jaar tegen de afspraak in toch biomassa uit het buitenland. Het stadsbestuur wist dit niet en reageert ontstemd in een brief hierover aan de gemeenteraad, bevestigt een woordvoerster na bericht van de lokale zender AT5.

AEB-directeur Paul Dirix heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag op de hoogte gebracht. Volgens hem krijgt AEB door marktomstandigheden te weinig biomassa, zoals snoei- en afvalhout, van voldoende kwaliteit aangeleverd. Daardoor is ingestemd met het gebruik van materiaal dat van verder komt dan de in 2018 afgesproken 150 kilometer van Amsterdam. De directeur dacht dat hierover geen overleg nodig was met de gemeente, die aandeelhouder is. Bij nader inzien moest dat wel en daarvoor biedt hij zijn excuses aan.

In de brief aan het college schrijft de directeur dat er vanuit het oogpunt voor het milieu continu voldoende biomassa van een goede kwaliteit beschikbaar moet zijn. Het bedrijf zet zich in om “zo snel mogelijk” weer aan de 150-kilometerafspraak te voldoen en geeft aan het besluit om over te gaan op biomassa die niet voldoet aan de geldende afspraken te heroverwegen. Het stadsbestuur noemt deze heroverweging noodzakelijk en wil zo spoedig mogelijk in overleg met AEB over de ontstane situatie.